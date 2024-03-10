Потрібен трильйон доларів: Bloomberg розповів про компанії Заходу, що відновлюватимуть Україну

Україна продовжує протистояти російській агресії. Тим часом у світі вже займаються розробкою планів післявоєнної відбудови нашої держави. І вони, за прогнозами, у 5 разів перевищують план Маршалла.

Як зазначають у виданні, країни Заходу, державні та приватні компанії очікують на найбільший контракт з часів Другої світової війни. За оцінками Європейського інвестиційного банку, повоєнна реконструкція України обійдеться у понад 1 трильйон доларів.

Читайте також Справжньою перешкодою для відбудови України є не Орбан, – The Washington Post

Компанії вже шукають собі місце

Отже, якщо врахувати інфляцію, витрати на відновлення України після війни у п'ять разів більші, ніж план Маршалла після Другої світової війни, який фінансували Сполучені Штати.

У Bloomberg зауважили, що компанії з Німеччини та Австрії зацікавлені у компаніях в секторі інфраструктури й оборони. Тим часом JPMorgan Chase & Co. очікує на робочі групи, щоб розпочати "передпроєктне планування". А Данія вже виділила 120 мільйонів євро, щоб відновити суднобудівний хаб у Миколаєві.

Metinvest B.V., найбільший виробник сталі, теж зробив свої оцінки. Згідно з ними, знадобиться близько 3,5 мільйона тонн сталі для відновлення житла та соціальної інфраструктури впродовж п'яти – десяти років. Водночас у компанії зазначають, що відповідний запит задовольнити готові.

Тим часом за своїм урядом слідкують німецькі компанії, адже він на двосторонньому рівні підтримує Україну. Так, Rheinmetall AG, оборонний гігант оголосив, що планує в нашій державі створити підприємство з виготовлення 155-міліметрових артилерійських боєприпасів, які надзвичайно необхідні нам нині.

Fixit, виробник будматеріалів, з 2023 року відкриває на Заході України новий виробничий майданчик. А от про інвестиції у виробництво насіння заявила хімічна компанія Bayer AG.

Виробництво на майданчику на Заході України вже розпочала австрійська компанія Waagner-Biro Bridge Systems. Вона займається виробництвом сталевих шляхопроводів, які перетинають річки та долини. Генеральний директор компанії Ріхард Кершбаумер в інтерв'ю у 2023 році заявляв, що "роботи вистачить на десятиліття".

Відновленням мостів і доріг займаються компанії з Туреччини. Також вони постачають генератори енергії та мобільні шпиталі. Вони сподіваються, що коли розпочнеться конкуренція за великі контракти, у них буде перевага.

Так, турецькі будівельні підрядники за два роки великої війни завершили в Україні 70 проєктів. Їхня загальна сума – близько 1 мільярд доларів. Onur Group, найбільша з них, займається ремонтом підірваних мостів, зокрема у місті Ірпінь, що під Києвом.

Onur Group спільно з південнокорейською компанією Samsung C&T Corp. побудувала в Україні мобільні шпиталі. Також пізніше компанія прагне відновити реконструкцію Міжнародного аеропорту Дніпро та деякі проєкти, які передбачають будівництво автомобільних доріг.

Dogus Construction, компанія зі Стамбулу, яка роками працює в Україні, займається відновленням трьох мостів за підтримки Великої Британії. Її представник в Україні Сухі Канатана зауважив, що очікує, що одного дня їм випаде контракт на суму "кілька мільярдів доларів" від реконструкції.

Тим часом у Миколаєві консультанти та місцева влада займаються розробкою генерального плану розвитку міста. Він передбачає його перспективи до 2050 року. Еспер Карупа Передсен, технічний директор і керівник проєкту данської інженерно-консалтингової компанії Cowi, яка займається відновленням Миколаєва. За його словами, багато речей залишаються закріпленими на папері. Адже до кінця війни виконувати певні роботи просто неможливо. Все тому, що багато проєктів мають шанси стати цілями для російських бомбардувань.