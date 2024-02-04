Справжньою перешкодою для відбудови України є не Орбан, – The Washington Post

The Washington Post зазначає, що цих 50 мільярдів євро просто не вистачить на відбудову України. Там наголошують, що надані кошти неспіввідносні з можливостями Європейського Союзу.
Дивіться також "Методом батога та пряника": як Євросоюз переконав Орбана не блокувати допомогу Україні
Україні потрібно більше коштів
Європейські країни 1 лютого нарешті ухвалили допомогу Україні у вигляді 50 мільярдів євро, які мають допомогти їй відновитися після російських атак. Однак проблема в тому, що навіть рік тому Світовий банк оцінював суму реконструкції в 411 мільярдів доларів. Верхньою межею тоді ж називали 1 трильйон доларів.
Окрім цього, 54 мільярди – це була найнижча планка пропонованої для України суми. Ймовірно, що ці кошти підуть на покриття дефіциту бюджету, адже 50% коштів країни витрачається на оборону.
Мало коштів ЄС буде витрачено на довгострокову реконструкцію. Більше піде на зарплату вчителям і солдатам, виробництво зброї, а також на ремонт підірваних ракетами портів та електрообладнання,
– зазначив колумніст Лі Хокстадер.
Окрім цього, більшість коштів ЄС надає у вигляді грантів, тобто Київ повинен колись їх повернути. Величезні ставки ніяк не співставні з тими фінансовими зобов'язаннями, що надає Євросоюз – автор зазначає, що вони є "неадекватними виклику та нікчемними, якщо порівнювати його з ресурсами континенту."
Ймовірно, питання коштів стане більш актуальним, коли Захід зіткнеться з проблемою відновлення, враховуючи масштаби руйнувань. Зокрема, це вже зараз дискусія щодо передачі Україні заморожених російських активів змінилася. Без використання коштів Москви платити доведеться західним платникам податків і урядам.
Орбан, безсумнівно, є шипою в оці ЄС, але цього тижня європейські лідери показали, що ним можна керувати – і приборкати. Тепер для тих самих лідерів настав час ретельно поглянути на те, що вони ще можуть зробити,
– пише Хокстадер.
Що відомо про гроші для України
- Усі 27 лідерів Євросоюзу 1 лютого погодили 50 мільярдів євро допомоги для України. Зазначається, що 17 мільярдів – це пряма допомога, а 33 мільярди буде надано у вигляді кредитів, які Київ отримає протягом 2024 – 2027 років.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що ці кошти – це макрофінансова допомога, яка буде спрямована на підтримку української економіки, щоб держава могла виконувати соціальні та бюджетні зобов'язання. Мова йде про зарплати бюджетникам, пенсії тощо.
- Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що Україна може отримати від Євросоюзу перші кошти вже у березні цього року. Перший транш може становити 4,5 мільярда. За перший рік влада прогнозує отримати 18 мільярдів євро.