Справжньою перешкодою для відбудови України є не Орбан, – The Washington Post

The Washington Post зазначає, що цих 50 мільярдів євро просто не вистачить на відбудову України. Там наголошують, що надані кошти неспіввідносні з можливостями Європейського Союзу.

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Україні потрібно більше коштів

Європейські країни 1 лютого нарешті ухвалили допомогу Україні у вигляді 50 мільярдів євро, які мають допомогти їй відновитися після російських атак. Однак проблема в тому, що навіть рік тому Світовий банк оцінював суму реконструкції в 411 мільярдів доларів. Верхньою межею тоді ж називали 1 трильйон доларів.

Окрім цього, 54 мільярди – це була найнижча планка пропонованої для України суми. Ймовірно, що ці кошти підуть на покриття дефіциту бюджету, адже 50% коштів країни витрачається на оборону.

Мало коштів ЄС буде витрачено на довгострокову реконструкцію. Більше піде на зарплату вчителям і солдатам, виробництво зброї, а також на ремонт підірваних ракетами портів та електрообладнання,

– зазначив колумніст Лі Хокстадер. Окрім цього, більшість коштів ЄС надає у вигляді грантів, тобто Київ повинен колись їх повернути. Величезні ставки ніяк не співставні з тими фінансовими зобов'язаннями, що надає Євросоюз – автор зазначає, що вони є "неадекватними виклику та нікчемними, якщо порівнювати його з ресурсами континенту." Ймовірно, питання коштів стане більш актуальним, коли Захід зіткнеться з проблемою відновлення, враховуючи масштаби руйнувань. Зокрема, це вже зараз дискусія щодо передачі Україні заморожених російських активів змінилася. Без використання коштів Москви платити доведеться західним платникам податків і урядам. Орбан, безсумнівно, є шипою в оці ЄС, але цього тижня європейські лідери показали, що ним можна керувати – і приборкати. Тепер для тих самих лідерів настав час ретельно поглянути на те, що вони ще можуть зробити,

– пише Хокстадер. Що відомо про гроші для України