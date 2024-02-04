Настоящим препятствием для восстановления Украины является не Орбан, – The Washington Post

The Washington Post отмечает, что этих 50 миллиардов евро просто не хватит на восстановление Украины. Там отмечают, что предоставленные средства несоизмеримы с возможностями Европейского Союза.

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Украине нужно больше средств

Европейские страны 1 февраля наконец приняли помощь Украине в виде 50 миллиардов евро, которые должны помочь ей восстановиться после российских атак. Однако проблема в том, что даже год назад Всемирный банк оценивал сумму реконструкции в 411 миллиардов долларов. Верхней границей тогда же называли 1 триллион долларов.

Кроме этого, 54 миллиарда – это была самая низкая планка предлагаемой для Украины суммы. Вероятно, что эти средства пойдут на покрытие дефицита бюджета, ведь 50% средств страны тратится на оборону.

Мало средств ЕС будет потрачено на долгосрочную реконструкцию. Больше пойдет на зарплату учителям и солдатам, производство оружия, а также на ремонт взорванных ракетами портов и электрооборудования,

– отметил колумнист Ли Хокстадер. Кроме этого, большинство средств ЕС предоставляет в виде грантов, то есть Киев должен когда-то их вернуть. Огромные ставки никак не сопоставимы с теми финансовыми обязательствами, что предоставляет Евросоюз – автор отмечает, что они являются "неадекватными вызову и ничтожными, если сравнивать его с ресурсами континента." Вероятно, вопрос средств станет более актуальным, когда Запад столкнется с проблемой восстановления, учитывая масштабы разрушений. В частности, это уже сейчас дискуссия относительно передачи Украине замороженных российских активов изменилась. Без использования средств Москвы платить придется западным налогоплательщикам и правительствам. Орбан, несомненно, является шипом в глазу ЕС, но на этой неделе европейские лидеры показали, что им можно управлять – и укротить. Теперь для тех самых лидеров пришло время тщательно взглянуть на то, что они еще могут сделать,

– пишет Хокстадер. Что известно о деньгах для Украины