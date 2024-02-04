Настоящим препятствием для восстановления Украины является не Орбан, – The Washington Post

The Washington Post отмечает, что этих 50 миллиардов евро просто не хватит на восстановление Украины. Там отмечают, что предоставленные средства несоизмеримы с возможностями Европейского Союза.
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Украине нужно больше средств
Европейские страны 1 февраля наконец приняли помощь Украине в виде 50 миллиардов евро, которые должны помочь ей восстановиться после российских атак. Однако проблема в том, что даже год назад Всемирный банк оценивал сумму реконструкции в 411 миллиардов долларов. Верхней границей тогда же называли 1 триллион долларов.
Кроме этого, 54 миллиарда – это была самая низкая планка предлагаемой для Украины суммы. Вероятно, что эти средства пойдут на покрытие дефицита бюджета, ведь 50% средств страны тратится на оборону.
Мало средств ЕС будет потрачено на долгосрочную реконструкцию. Больше пойдет на зарплату учителям и солдатам, производство оружия, а также на ремонт взорванных ракетами портов и электрооборудования,
– отметил колумнист Ли Хокстадер.
Кроме этого, большинство средств ЕС предоставляет в виде грантов, то есть Киев должен когда-то их вернуть. Огромные ставки никак не сопоставимы с теми финансовыми обязательствами, что предоставляет Евросоюз – автор отмечает, что они являются "неадекватными вызову и ничтожными, если сравнивать его с ресурсами континента."
Вероятно, вопрос средств станет более актуальным, когда Запад столкнется с проблемой восстановления, учитывая масштабы разрушений. В частности, это уже сейчас дискуссия относительно передачи Украине замороженных российских активов изменилась. Без использования средств Москвы платить придется западным налогоплательщикам и правительствам.
Орбан, несомненно, является шипом в глазу ЕС, но на этой неделе европейские лидеры показали, что им можно управлять – и укротить. Теперь для тех самых лидеров пришло время тщательно взглянуть на то, что они еще могут сделать,
– пишет Хокстадер.
Что известно о деньгах для Украины
- Все 27 лидеров Евросоюза 1 февраля согласовали 50 миллиардов евро помощи для Украины. Отмечается, что 17 миллиардов – это прямая помощь, а 33 миллиарда будет предоставлено в виде кредитов, которые Киев получит в течение 2024 – 2027 годов.
- Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк отметил, что эти средства – это макрофинансовая помощь, которая будет направлена на поддержку украинской экономики, чтобы государство могло выполнять социальные и бюджетные обязательства. Речь идет о зарплатах бюджетникам, пенсии и тому подобное.
- Первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина может получить от Евросоюза первые средства уже в марте этого года. Первый транш может составить 4,5 миллиарда. За первый год власти прогнозируют получить 18 миллиардов евро.