Відновлення можливе до завершення війни, – експерт про економіку України

Ніхто не знає скільки триватиме війна і як почне відновлюватися українська економіка. Проте, навіть в умовах війни наша держава демонструє хорошу витривалість. Скільки часу потрібно для повного балансу після війни, читайте у матеріалі.

Як розповів 24 каналу Роман Шеремета, український науковець та економіст, якщо Захід буде і надалі підтримувати Україну, то відновлення почнеться ще навіть тоді, коли війна не закінчиться.

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Відновлення в процесі війни

За словами експерта, в Україні є велетенський спад ВВП. Спочатку світовий банк спрогнозував цифру у 45%, проте зараз це близько 37%, а за іншими прогнозами – 30%. На це вплинула втрата значної частини територій, адже 75% українського бізнесу припинили свою роботу.

Роман Шеремета Український науковець та економіст Водночас на сьогодні ця цифра коливається в межах усього 10%. Бізнес почав працювати. І якщо Україна буде і надалі впроваджувати правильну економічну політику, то держава почне відновлюватися вже в процесі війни. Я маю на увазі, що ВВП почне зростати.

Головна довгострокова проблема України – це знищена інфраструктура. Але на це є вирішення: інвестиції та величезні перспективи для розвитку.

От в Росії все йде навпаки. Пройдуть роки, і десятиліття, перед тим як ВВП Росії відновиться до довоєнних показників, в них серйозні проблеми у довгостроковій перспективі.

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Скільки часу знадобиться Україні для відновлення

За словами Романа Шеремета, після Другої світової та інших конфліктів час на відновлення складав від 10 до 20 років.

Наприклад, для того, щоб відновити третину ВВП знадобиться 10 років. Звичайно, я сподіваюся, що це буде швидше, але тут вся річ в тому, наскільки світ буде і надалі підтримувати Україну, адже бізнес є бізнес,

– додає експерт.

У міжнародного бізнесу буде зацікавлення: в України є стільки всього, що треба буде відновлювати, що різноманітні великі компанії, будучи на боці справедливості, захочуть так увійти в історію.

Попри це все, розраховувати на відновлення варто на період від 10 до 20 років.

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