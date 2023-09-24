Як ВПО можуть відновити свої виплати: пояснення від Мінреінтеграції

Деяким переселенцям несанкціоновано скасували виплати. Повернути ці кошти можливо, для цього потрібно лише написати спеціальну заяву.

Чому могли скасувати виплати

З 1 вересня певним переселенцям автоматично скасували виплати. Деякі зміни відбулися несанкціоновано.

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Виплати для ВПО скасовували, якщо особа:

придбала авто, якому менше 5 років;

має депозит від 100 000 гривень;

купила банківські метали, валюту чи нерухомість на суму від 100 тисяч гривень;

перебувала за кордоном, понад 30 календарних днів;

має житло у більш безпечних регіонах (неокупованих і не в зоні бойових дій).

Якщо вам скасували виплати несанкціоновано, ви можете звернутись до Національної соціальної сервісної служби або в Мінреінтеграції.

У ефірі телемарафону, міністерка Ірина Верещук розказала, що помилкові скасування виплат неодноразово відбувалися, повідомляє 24 Канал. Виправити цю ситуацію можна доволі швидко.

Iрина Верещук Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Люди можуть звернутися до територіальних органів соціального захисту. Якщо не згодні з їхнім рішенням – звернутися до Національної соціальної сервісної служби, а також зателефонувати на гарячу лінію 15-48 до нас в Мінреінтеграції. Ми проконсультуємо і допоможемо по кожній справі.

Рішення про відмову виплат можна оскаржити. Перегляд списку переселенців відбувається кожні 6 місяців.