Почему могли отменить выплаты
С 1 сентября определенным переселенцам автоматически отменили выплаты. Некоторые изменения произошли несанкционированно.
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Выплаты для ВПЛ отменяли, если лицо:
- приобрела авто, которому меньше 5 лет;
- имеет депозит от 100 000 гривен;
- купила банковские металлы, валюту или недвижимость на сумму от 100 тысяч гривен;
- находилась за границей, более 30 календарных дней;
- имеет жилье в более безопасных регионах (неоккупированных и не в зоне боевых действий).
В эфире телемарафона, министр Ирина Верещук рассказала, что ошибочные отмены выплат неоднократно происходили, сообщает 24 Канал. Исправить эту ситуацию можно довольно быстро.
Люди могут обратиться в территориальные органы социальной защиты. Если не согласны с их решением – обратиться в Национальную социальную сервисную службу, а также позвонить на горячую линию 15-48 к нам в Минреинтеграции. Мы проконсультируем и поможем по каждому делу.
Решение об отказе выплат можно обжаловать. Просмотр списка переселенцев проходит каждые 6 месяцев.