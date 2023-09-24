Люди могут обратиться в территориальные органы социальной защиты. Если не согласны с их решением – обратиться в Национальную социальную сервисную службу, а также позвонить на горячую линию 15-48 к нам в Минреинтеграции. Мы проконсультируем и поможем по каждому делу.