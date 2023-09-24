Люди можуть звернутися до територіальних органів соціального захисту. Якщо не згодні з їхнім рішенням – звернутися до Національної соціальної сервісної служби, а також зателефонувати на гарячу лінію 15-48 до нас в Мінреінтеграції. Ми проконсультуємо і допоможемо по кожній справі.