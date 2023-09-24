Чому могли скасувати виплати
З 1 вересня певним переселенцям автоматично скасували виплати. Деякі зміни відбулися несанкціоновано.
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Виплати для ВПО скасовували, якщо особа:
- придбала авто, якому менше 5 років;
- має депозит від 100 000 гривень;
- купила банківські метали, валюту чи нерухомість на суму від 100 тисяч гривень;
- перебувала за кордоном, понад 30 календарних днів;
- має житло у більш безпечних регіонах (неокупованих і не в зоні бойових дій).
У ефірі телемарафону, міністерка Ірина Верещук розказала, що помилкові скасування виплат неодноразово відбувалися, повідомляє 24 Канал. Виправити цю ситуацію можна доволі швидко.
Люди можуть звернутися до територіальних органів соціального захисту. Якщо не згодні з їхнім рішенням – звернутися до Національної соціальної сервісної служби, а також зателефонувати на гарячу лінію 15-48 до нас в Мінреінтеграції. Ми проконсультуємо і допоможемо по кожній справі.
Рішення про відмову виплат можна оскаржити. Перегляд списку переселенців відбувається кожні 6 місяців.