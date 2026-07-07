Уряд виділить резервні кошти на відновлення Вишневого після масштабної російської атаки

Після масованої російської атаки Вишневе на Київщині зазнало найбільших руйнувань житлового сектору від початку повномасштабної війни. Уряд уже готує фінансову допомогу громаді для відновлення пошкодженого житла.

Кабмін профінансує відновлення житла після російського удару

Унаслідок нічної атаки Росії по Вишневому Київської області зафіксовано найбільші руйнування житлової забудови за весь період повномасштабного вторгнення. За словами Прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, пошкоджено близько 13 гектарів житлового сектору.

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Очільниця уряду повідомила, що Кабінет Міністрів виділить кошти з резервного фонду для підтримки громади та відновлення житла, яке постраждало внаслідок обстрілу.

"З огляду на масштаби руйнувань, Уряд виділить кошти з резервного фонду для допомоги громаді, зокрема на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російського обстрілу. Необхідність ухвалення оперативних рішень обговорили з Президентом", – заявила Юлія Свириденко.

У місті працюють штаби допомоги та сотні рятувальників

Із перших годин після атаки у Вишневому розгорнули штаби, де місцеві жителі можуть отримати необхідну допомогу, консультації та оформити документи для отримання компенсації за пошкоджене майно.

До ліквідації наслідків обстрілу залучено близько 500 рятувальників ДСНС і понад 400 працівників поліції. Також на місці працюють сапери, комунальні служби та представники місцевої влади.

Юлія Свириденко подякувала Міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку, голові Київської ОВА Миколі Калашнику, а також усім службам, які беруть участь у ліквідації наслідків російської атаки та допомагають громаді повернутися до нормального життя.

Нагадаємо, унаслідок масованої російської атаки пошкоджено будівлю, де працювали підрозділи Головного управління Державної податкової служби у Київській області та точка доступу Бучанської податкової інспекції у Вишневому. Через це прийом громадян тимчасово призупинили, однак податкові послуги залишаються доступними в інших центрах.