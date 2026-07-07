Кабмін профінансує відновлення житла після російського удару

Унаслідок нічної атаки Росії по Вишневому Київської області зафіксовано найбільші руйнування житлової забудови за весь період повномасштабного вторгнення. За словами Прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, пошкоджено близько 13 гектарів житлового сектору.

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Очільниця уряду повідомила, що Кабінет Міністрів виділить кошти з резервного фонду для підтримки громади та відновлення житла, яке постраждало внаслідок обстрілу.

"З огляду на масштаби руйнувань, Уряд виділить кошти з резервного фонду для допомоги громаді, зокрема на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російського обстрілу. Необхідність ухвалення оперативних рішень обговорили з Президентом", – заявила Юлія Свириденко.

У місті працюють штаби допомоги та сотні рятувальників

Із перших годин після атаки у Вишневому розгорнули штаби, де місцеві жителі можуть отримати необхідну допомогу, консультації та оформити документи для отримання компенсації за пошкоджене майно.

До ліквідації наслідків обстрілу залучено близько 500 рятувальників ДСНС і понад 400 працівників поліції. Також на місці працюють сапери, комунальні служби та представники місцевої влади.

Юлія Свириденко подякувала Міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку, голові Київської ОВА Миколі Калашнику, а також усім службам, які беруть участь у ліквідації наслідків російської атаки та допомагають громаді повернутися до нормального життя.

Нагадаємо, унаслідок масованої російської атаки пошкоджено будівлю, де працювали підрозділи Головного управління Державної податкової служби у Київській області та точка доступу Бучанської податкової інспекції у Вишневому. Через це прийом громадян тимчасово призупинили, однак податкові послуги залишаються доступними в інших центрах.