Поки Трамп просить: Іран ставить під загрозу постачання газу

Іран підпалив велике газове родовище в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) і посилив атаки на головні енергетичні об’єкти інших країн. Тим часом президент США Дональд Трамп просить європейських союзників, а також Китай допомогти відновити судноплавство через Ормузьку протоку.

Яке газове родовище атакував Іран?

Удар іранського безпілотника прийшовся по газовому родовищу "Шах", розташованому поблизу кордону ОАЕ із Саудівською Аравією. Це вперше під час війни, коли Тегеран пошкодив газову інфраструктуру цієї країни, пише Bloomberg.

Дивіться також Дефіцит газу змушує переходити на керосин: де у світі вводять обмеження для населення

За інформацією Абу-Дабі, після атаки дрона на газовому родовищі "Шах", розташованому в пустелі Руб-ель-Халі виникла пожежа. Її вдалося взяти під контроль, але операції на об'єкті зупинили.

Наразі це родовище разом експлуатують дві компанії:

Abu Dhabi National Oil Company;

та Occidental Petroleum Corporation.

Воно забезпечує близько 20% усього видобутку газу в ОАЕ.

Аналітики попереджають, що атака на найбільше газове родовище ОАЕ ще більше загострила і без того напружену ситуацію з глобальними поставками пального.

Поки стратегія Ірану полягає в "завданні максимальної економічної шкоди", арабські держави, як найбільші експортери нафти та газу, перебуватимуть на лінії вогню,

– попередив провідний аналітик Verisk Maplecrof Торбйорн Солтведт.

Зауважте! Потужності родовища "Шах" дозволяють видобувати близько 1,28 мільярда кубометрів газу на добу, що складає приблизно п’яту частину від загального обсягу виробництва країни. Крім того, підприємство виробляє 4,2 мільйона тонн сірки на рік, а це вже близько 5% світового обсягу сировини.

Як Трамп намагається протидіяти Ірану?

Водночас від початку війни ціни на нафту, газ, добрива, алюміній та інші товари значно зросли. Основною причиною є фактичне блокування Ормузької протоки, який є головним маршрутом, через який зазвичай йде близько 20% світових постачань нафти та скрапленого природного газу (СПГ).

У відповідь Трамп знову закликав інші країни, зокрема Європу та Китай долучитися до розблокування Ормузу. Він навіть попросив відкласти саміт із китайським лідером Сі Цзіньпіном, щоб залишатися у Вашингтоні та керувати ситуацією.

Багато країн сказали мені, що вони вже в дорозі... Деякі з них – це країни, яким ми допомагали багато-багато років,

– зауважив Трамп.

Водночас він Трамп розкритикував країни НАТО у бездіяльності, заявивши, що вони роками покладалися на американський захист, але не реагують належним чином зараз.

Наразі жодна країна поки публічно не заявила про готовність направити військові кораблі для супроводу торгових суден через Ормузьку протоку.

Аналітики наголошують, що без припинення вогню навіть за військового супроводу судноплавство залишатиметься небезпечним.

Важливо! Тим часом у США зростає тиск на адміністрацію Трампа через підвищення цін на пальне і нестабільність фінансових ринків. Адже у понеділок ціни на дизель вперше з 2022 року перевищили позначку 5 доларів за галон, а дизель здорожчав до 3,76 долара за галон, що стало найвищим показником від жовтня 2023 року, пише Reuters.

Як ростуть ціни на газ?