Ще 5 свердловин: в Україні збільшили видобуток газу

Україна за останній місяць збільшила видобуток газу завдяки "Укргазвидобуванню". Це пов'язано з запуском у роботу ще 5 свердловин з додатковим видобутком 500 тисяч кубометрів ресурсу на добу.

В Україні відкрили ще 5 свердловин

Чотири з них були пробурені на старих родовищах яким 45 – 55 років. П'ята свердловина повністю нова – вперше цей газ запустили у газотранспортну систему України цього місяця.

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Через використання нових технологій на двох старих родовищах вдалося збільшити обсяги видобутку на 35% та майже 50%.

Нафтогаз вийшов з дефолту

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розповідав, що заплановано зберігати темпи зростання видобутку газу у 7%. У 2024 році компанія поставила за мету видобути 14 мільярдів кубічних метрів ресурсу.

Компанія Нафтогаз оголосила про вихід з дефолту, так як виконала умови реструктуризації єврооблігацій з терміном погашення у 2022 і 2026 роках та здійснила необхідні для цього платежі.

Олексій Чернишов Глава компанії НАК Нафтогаз України Офіційний вихід з дефолту за єврооблігаціями 2022/26 дає нам змогу розглядати нове фінансування плану капітальних інвестицій розвитку групи. Цьому передувала велика робота з інвесторами.

Він додав, що компромісу вдалося досягти завдяки співпраці з фінансовими та юридичними радниками.

Ще 28 липня Нафтогаз отримав згоду інвесторів на реструктуризацію євробондів із термінами погашення в липні 2022 року і в листопаді 2026 року.