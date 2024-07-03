Нафтогаз збільшив видобуток газу в Україні на 8% за перші пів року 2024
3 липня 2024, 12:43Читать новость на русском
Джерело:Нафтогаз
За перші шість місяців 2024 року компанії Нафтогазу видобули 7,3 мільярда кубометрів газу. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Який видобуток у Нафтогазу
Зокрема, компанії групи "Нафтогаз" – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта", наростили видобуток товарного газу.
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За словами голови НАК "Нафтогаз" Олексія Чернишова, нині показники видобутку газу перевищують операційний план майже на 2%.
Такого результату нам вдалося досягти завдяки запуску 41 свердловини, що на одну більше, ніж планувалося. З них 14 – високодебітні, дають понад 100 тисяч кубометрів газу на добу.
За його словами, фахівці також постійно аналізують старі свердловини, які можна повернути в експлуатацію за допомогою нових технічних рішень.