Який видобуток у Нафтогазу

Зокрема, компанії групи "Нафтогаз" – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта", наростили видобуток товарного газу.

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За словами голови НАК "Нафтогаз" Олексія Чернишова, нині показники видобутку газу перевищують операційний план майже на 2%.

Олексій Чернишов Голова НАК "Нафтогаз" Такого результату нам вдалося досягти завдяки запуску 41 свердловини, що на одну більше, ніж планувалося. З них 14 – високодебітні, дають понад 100 тисяч кубометрів газу на добу.

За його словами, фахівці також постійно аналізують старі свердловини, які можна повернути в експлуатацію за допомогою нових технічних рішень.