Какая добыча у Нафтогаза

В частности, компании группы "Нафтогаз" – АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта", нарастили добычу товарного газа.

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По словам главы НАК "Нафтогаз" Алексея Чернышова, сейчас показатели добычи газа превышают операционный план почти на 2%.

Алексей Чернышов Председатель НАК "Нафтогаз" Такого результата нам удалось достичь благодаря запуску 41 скважины, что на одну больше, чем планировалось. Из них 14 – высокодебитные, дают более 100 тысяч кубометров газа в сутки.

По его словам, специалисты также постоянно анализируют старые скважины, которые можно вернуть в эксплуатацию с помощью новых технических решений.