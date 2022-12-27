В Росії знижуватиметься, а в США зростатиме: що буде з видобутком нафти у 2023 році

Наступного року російський видобуток впаде внаслідок санкцій, натомість видобуток у США зростатиме. Але обмеженими темпами.

Росія втрачатиме першість на ринку видобутку нафти

За прогнозами, які опублікували Investing News Network, видобуток російського газу у 2023 році знижуватиметься, а ціни будуть приблизно на 7% нижчі, ніж цього року.

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На додаток, видобуток іранської нафти залишиться пригніченим через тонкий шлях до ядерної угоди. Натомість видобуток нафти у Венесуелі має зрости завдяки недавньому рішенню уряду США дозволити Chevron відновити видобуток в країні,

– йдеться в аналізі.

Що буде з цінами

що хоч видобуток нафти в США зросте, але це буде обмеженими темпами. Все через нещодавню слабку бурову активності виробників сланцевої нафти.

Очікується, що ціни коливатимуться. В середньому вони все ж будуть нижчими, ніж у 2022 році.

Ми очікуємо, що ціни на нафту в цілому в середньому на 7 відсотків будуть нижчими у 2023 році, ніж у 2022 році,

– додав учасник дискусії Метью Каннінгем.

Прогноз попиту затягне ціни, а глобальне економічне зростання сповільниться, оскільки ФРС та інші великі центральні банки продовжать посилення грошово-кредитної політики.

Проте невизначеність може утримувати ціни на найвищих рівнях за останнє десятиліття – 90 доларів.

Порушення російського експорту, що росте, і нещодавнє скорочення ОПЕК + квот на видобуток обмежать пропозицію, а ринок, за прогнозами, матиме невеликий дефіцит наступного року,

– сказав Каннінгем.

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Нове родовище газу в Чорному морі

Турецька влада заявляє, що знайшла поблизу провінції Сакар'я нове родовище газу, яке відкриє нові можливості для країни. Завдяки цьому запаси блакитного палива в державі суттєво збільшаться.

За словами президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган це родовище може збільшити загальні запаси блакитного палива на 58 мільярда кубометрів.

Прогнозують, що родовище Сакар'я почне подавати газ в турецьку мережу з першого кварталу 2023 року.