В России будет снижаться, а в США будет расти: что будет с добычей нефти в 2023 году
Источник:Investing News Network
В следующем году российская добыча упадет в результате санкций, а добыча в США будет расти. Но ограниченными темпами.
Россия будет терять первенство на рынке добычи нефти
По прогнозам, опубликованным Investing News Network, добыча российского газа в 2023 году будет снижаться, а цены будут примерно на 7% ниже, чем в этом году.
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Вдобавок, добыча иранской нефти останется подавленной из-за тонкого пути к ядерному соглашению. А добыча нефти в Венесуэле должна вырасти благодаря недавнему решению правительства США позволить Chevron возобновить добычу в стране.
– говорится в анализе.
Что будет с ценами
Ожидается, что цены будут колебаться. В среднем они все же будут ниже, чем в 2022 году.
Мы ожидаем, что цены на нефть в целом в среднем на 7 процентов будут ниже в 2023 году, чем в 2022 году.
– добавил участник дискуссии Мэтью Каннингем.
Прогноз спроса затянет цены, а глобальный экономический рост замедлится, поскольку ФРС и другие крупные центральные банки продолжат ужесточение денежно-кредитной политики.
Однако неопределенность может удерживать цены на самых высоких уровнях за последнее десятилетие – 90 долларов.
Растущее нарушение российского экспорта и недавнее сокращение ОПЕК + квот на добычу ограничат предложение, а рынок, по прогнозам, будет иметь небольшой дефицит в следующем году,
– сказал Каннингем.
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