В России будет снижаться, а в США будет расти: что будет с добычей нефти в 2023 году

В следующем году российская добыча упадет в результате санкций, а добыча в США будет расти. Но ограниченными темпами.

Россия будет терять первенство на рынке добычи нефти

По прогнозам, опубликованным Investing News Network, добыча российского газа в 2023 году будет снижаться, а цены будут примерно на 7% ниже, чем в этом году.

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Вдобавок, добыча иранской нефти останется подавленной из-за тонкого пути к ядерному соглашению. А добыча нефти в Венесуэле должна вырасти благодаря недавнему решению правительства США позволить Chevron возобновить добычу в стране.

– говорится в анализе.

Что будет с ценами

что хотя добыча нефти в США вырастет, но это будет ограниченными темпами. Все из-за недавней слабой буровой активности производителей сланцевой нефти.

Ожидается, что цены будут колебаться. В среднем они все же будут ниже, чем в 2022 году.

Мы ожидаем, что цены на нефть в целом в среднем на 7 процентов будут ниже в 2023 году, чем в 2022 году.

– добавил участник дискуссии Мэтью Каннингем.

Прогноз спроса затянет цены, а глобальный экономический рост замедлится, поскольку ФРС и другие крупные центральные банки продолжат ужесточение денежно-кредитной политики.

Однако неопределенность может удерживать цены на самых высоких уровнях за последнее десятилетие – 90 долларов.

Растущее нарушение российского экспорта и недавнее сокращение ОПЕК + квот на добычу ограничат предложение, а рынок, по прогнозам, будет иметь небольшой дефицит в следующем году,

– сказал Каннингем.

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Новое месторождение газа в Черном море

Турецкие власти заявляет, нашедшая вблизи провинции Сакарья новое месторождение газа, откроющее новые возможности для страны. Благодаря этому запасы голубого топлива в государстве существенно увеличатся.

По словам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, это месторождение может увеличить общие запасы голубого топлива на 58 миллиардов кубометров.

Прогнозируется, что месторождение Сакарья начнет подавать газ в турецкую сеть с первого квартала 2023 года.