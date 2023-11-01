Україна допомогла польській енергосистемі: що відбулося насправді

Попри те, що українська енергосистема досі до кінця не відновлена, нещодавно Україна допомогла польським енергетикам. Це була вимушена міра для стабілізації ситуації.

Що відбулося у Польщі

Потрібно розуміти, що Україна отримує значний дохід від продажу електроенергії. Польща є однією з тих країн, які імпортують цю сировину.

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31 жовтня польські оператори зробили запит на допомогу від України. Українські енергетики, своєю чергою, надали необхідні об'єми електроенергії.

Учора з 11:00 до 14:00 Україна надавала аварійну допомогу оператору системи передачі Польщі. Її сумарна величина склала 690 мегаватів в годину.

– повідомили у Міністерстві енергетики

Комерційний імпорт електроенергії за вчора склав 69 мегаватів в годину. При цьому, загальний експорт до Словаччини та Молдови був 2 222 мегаватів в годину.

Попри те, що Росія намагається пошкодити енергосистему України, станом на зараз, українські підприємства виробляють достатньо енергії для того аби забезпечувати як місцевих споживачів, так і здійснювати продаж. Звичайно, багато залежить і від подій на фронті.

Чим більше землі звільняють українські військовослужбовці, тим швидше відбувається відродження колишніх потужностей. Не варто забувати, що однією з основних стратегій Росії є обстріл критичної інфраструктури, від якої залежить нормальне життя цивільних.