Компенсації за знищене нерухоме майно: хто отримає відшкодування від держави

4 грудня 2024, 12:01
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Автор: Катерина Добровольська

Компенсація за знищене нерухоме майно – важлива тема для багатьох українців в умовах війни. Хто зможе відтепер отримати відшкодування, читайте далі.

Хто отримає пріоритетне право на отримання компенсації

У Верховній Раді підтримали проєкт №11028 щодо компенсацій для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Згідно із законом, пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна надається окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб (ВПО): 

  • досягли пенсійного віку;
  • мають на утриманні дитину віком до шести років;
  • виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.

До другого читання розширюється перелік категорій осіб з-поміж ВПО, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищену нерухомість:

  • мають на утриманні двох і більше дітей;
  • є одинокими матерями (батьками), що виховують малолітню дитину без матері (батька);
  • мають інвалідність ІІІ групи;
  • утримують дитину віком до шести років, є усиновлювачами, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями.