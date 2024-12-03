Хто та як може отримати виплату через Укрпошту

Зокрема це пенсіонери старше 60 років та люди з інвалідністю 1 і 2 груп, пише 24 канал з посиланням на Ігоря Смілянського, гендиректора Укрпошти.

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Не треба нічого заповнювати. Не треба бігти у відділення. Ми зробили процес максимально комфортним для наших клієнтів, враховуючи, що це люди похилого віку, люди з інвалідністю, багато з яких мешкають у сільській місцевості та на прифронтових територіях,

– запевнив Смілянський.

Він пояснив, що потрібно лише дочекатись візиту своєї листоноші або свого дня отримання пенсії у відділенні.

Водночас люди, що отримають соцвиплату через Укрпошту, вже є у списках, переданих Мінсоцполітики та Міністерством економіки. Тому виплата буде очікувати їх до кінця лютого 2025 року.

Якщо ви вже визначились, на що саме плануєте витратити цю 1000 гривень, повідомте своєму листоноші або оператору у відділенні, і вони допоможуть або дозамовлять товар, який вам подобається, якщо його раптом немає в наявності,

– розказав очільник Укрпошти.

Чи виплачує Укрпошта гроші готівкою

Кошти за програмою "Зимова є-Підтримка" не можуть бути отримані готівкою. Водночас їх можна витратити:

на сплату комунальних платежів;

поповнення мобільного;

придбання продуктів;

побутової хімії;

передплату вітчизняних товарів;

замовлення ліків українського виробництва.

Витратити гроші можна одразу або частинами. Однак ситуація відрізняється залежно від регіону.

Якщо в Покровську або біля Куп’янська зараз не дуже актуальна сплата комунальних платежів, то ми будемо готові допомогти із поповненням мобільного, товарами до новорічних свят чи ліками. У стаціонарних відділеннях Укрпошти також можна використати цю підтримку на донат для ЗСУ або на наш спільний із КШЕ благодійний фонд, який допомагає ЗСУ, школам, лікарням та притулкам для тварин,

– написав Смілянський.

Чи можна отримати виплату через Укрпошту, якщо заява оформлена в Дії

Укрпошта може надати виплату у тисячу гривень тим особам, хто оформлював її за допомогою Дії.

Проблема полягає у тому, в сільській місцевості може бути проблема її витратити, адже не всі точки продажу та місцеві магазини обладнані відповідними терміналами

Ми запрограмували наші термінали в стаціонарних відділеннях для участі в програмі «Національний кешбек», тож Ви можете скористатись нашими відділеннями для сплати комунальних платежів, придбання визначеного переліку товарів чи послуг,

– зазначив Ігор Смілянський.

Важливо! Тобто будь-яка охоча людина може звернутися до Укрпошти для отримання тисячі Зеленського.