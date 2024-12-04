Хто отримає пріоритетне право на отримання компенсації
У Верховній Раді підтримали проєкт №11028 щодо компенсацій для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
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Згідно із законом, пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна надається окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб (ВПО):
- ️досягли пенсійного віку;
- ️мають на утриманні дитину віком до шести років;
- ️виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.
До другого читання розширюється перелік категорій осіб з-поміж ВПО, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищену нерухомість:
- мають на утриманні двох і більше дітей;
- є одинокими матерями (батьками), що виховують малолітню дитину без матері (батька);
- мають інвалідність ІІІ групи;
- утримують дитину віком до шести років, є усиновлювачами, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями.