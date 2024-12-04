Хто отримає пріоритетне право на отримання компенсації

У Верховній Раді підтримали проєкт №11028 щодо компенсацій для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Читайте також: Як отримати "тисячу Зеленського" через Укрпошту

Згідно із законом, пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна надається окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб (ВПО):

️ досягли пенсійного віку;

досягли пенсійного віку; ️ мають на утриманні дитину віком до шести років;

мають на утриманні дитину віком до шести років; ️виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.

До другого читання розширюється перелік категорій осіб з-поміж ВПО, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищену нерухомість: