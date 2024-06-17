Україна хоче реструктуризувати борги за єврооблігаціями: якого результату вдалося досягти

Україна взяла до уваги відгуки інвесторів і підготувала конструктивний план реструктуризації, який підтримав Міжнародний валютний фонд та офіційні кредитори. Він зазначив, що Україна доклала чималих зусиль, щоб вести переговори з радниками та членами Комітету власників єврооблігацій.

Україна хоче реструктуризувати борг за єврооблігаціями

Міністр фінансів Сергій Марченко нагадав, що Україна веде регулярні консультації з інвесторами з початку неспровокованої агресії Росії.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Сильні армії мають підтримуватись сильними економіками задля того, щоб вигравати війни. Україна продемонструвала надзвичайну стійкість, зіткнувшись з повномасштабним вторгненням Росії, а наша економіка перевершила всі очікування. Але це крихка рівновага, яка залежить від продовження послідовної та значної підтримки партнерів.

Він додав, що без реструктуризації Україна не зможе фінансувати оборону або розпочати потрібні програми відновлення та реконструкції.

Чому це важливо

З наближенням кінця періоду відстрочки платежів за єврооблігаціями Україна спонукає власників єврооблігацій до продовження конструктивних переговорів. Їхні пропозиції мають відображати суттєве зниження боргу згідно з параметрами МВФ і поточною макрофінансовою ситуацією України.

Ми продовжимо продуктивні переговори з інвесторами задля врегулювання всіх наявних розбіжностей. Ми впевнені, що угоду про реструктуризацію може бути досягнуто в найближчі тижні до закінчення чинної відстрочки платежів,

– наголосив Марченко.

З 3 по 14 червня уряд провів закриті зустрічі з представниками Комітету власників єврооблігацій, до складу якого входять великі інституційні та інші довгострокові інвестори, що володіють приблизно 20% єврооблігацій України.

Метою цих зустрічей було обговорення умов реструктуризації тринадцяти серій єврооблігацій, яке мало відбутися до 1 серпня 2024 року. Умови були запропоновані на основі базового макроекономічного сценарію МВФ, а також із метою забезпечення довгострокової боргової стійкості.