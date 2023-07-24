Не одна сотня мільярдів доларів: Росія втрачає рекордні гроші
Російська економіка переживає шалений відтік капіталу не зважаючи на санкції та жорсткі валютні обмеження. З лютого 2022 по червень 2023 ця сума зросла до 253 мільярдів доларів.
Відтік капіталу з Росії
За даними російських ЗМІ, за увесь 2022 рік з країни-агресорки пішло 239 мільярдів доларів, що в чотири рази більше ніж у 2021 році. Натомість у першій половині 2023 року цей відтік становив – 27 мільярдів доларів. Таким чином темпи вивезення капіталу досягли 13% ВВП і побили всі можливі рекорди.
Читайте також Потужний удар по гаманцю: атака дронів на Москву матиме серйозні наслідки для РосіїНагадаємо! Ще у 2008 році через фінансову кризу та у 2014 році через анексію Криму російське ВВП становило 11%.
Ще на початку 2022 року відтік капіталу з Росії збільшився до 64,2 мільярда доларів від аналогійного періоду у 2021 році – 17,5 мільярда доларів. До слова за весь 2021 рік відтік капіталу сумарно становив 72,6 мільярда доларів.
Так сталося, тому що на початку повномасштабного вторгнення більшість інвесторів почали виводити активи з Росії. Тому остання тимчасово обмежила можливість виведення активів за кордон, в тому числі і для іноземних інвесторів.
Чи арештують Центробанк Росії
- Нині в ЄС заморожено понад 200 мільярдів євро активів Центрального банку Росії. Багато політиків хочуть, аби ці кошти використали для оплати збитків, завданих Україні під час війни.
- Президент Європейської комісії, Урсула фон дер Ляєн, під час виступу на щорічній конференції з відновлення України в Лондоні 21 червня оголосила: її комісія, а це виконавчий орган блоку, до літа виступить із пропозицією використати заморожені активи Росії.
- Проте цей план відклали до кінця літа через те, що він суперечливий для країн-членів. Крім цього, Європейський центральний банк також застерігає щодо цього.