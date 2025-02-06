Що вигідніше купувати зараз: євро чи долари

Останнім часом євро демонструє падіння, відносно долара. Ці зміни незначні, однак, при переведенні валюти у гривню, доволі відчутні.

Як змінився курс долара з початку 2025 року

1 січня 2025 року регулятор встанови курс на рівні 42 гривні за долар. А от уже 6 лютого це значення сягнуло 41,66 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє видання "Мінфін", 1 січня середній банківський курс був такий:

купівля – 41,95 гривні за долар;

продаж – 42,45 гривні за долар.

А от 6 лютого середній курс у банках сягнув:

купівля – 41,45 гривні за долар;

продаж – 42,95 гривні за долар.

В обмінниках ситуація також змінилась. Середній курс долара в них, станом на 1 січня був такий:

купівля – 42,37 гривні за долар;

продаж – 42,50 гривні за долар.

6 лютого курс в обмінниках уже такий:

купівля – 41,55 гривні за долар;

продаж – 42,59 гривні за долар.

Як змінювався євро з 1 січня 2025 року

Дані НБУ свідчать, що станом на 1 січня 2025 року, офіційний курс було встановлено на рівні 43,69 гривні за євро. 6 лютого це значення знизилось до 43,40 гривень за євро.

За повідомленням видання "Мінфін", 1 січня середній курс у банку складав:

купівля – 43,55 гривні за євро;

продаж – 44,35 гривні за євро.

6 лютого курс у банках уже змінився так:

купівля – 43,10 гривні за євро;

продаж – 43,65 гривні за євро.

Середній курс в обмінниках, станом на 1 січня був на такому рівні:

купівля – 44,13 гривні за євро;

продаж – 44,40 гривні за євро.

Уже 6 лютого курс в обмінниках змінився так:

купівля – 43,25 гривні за євро;

продаж – 43,45 гривні за євро.

Можна побачити, що євро за останній місяць подешевшав. Зміни курсу долара не такі значні.

У яку валюту вигідніше вкладатись

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вказує, що при виборі валюти необхідно врахувати період, коли ви плануєте обмінювати кошти, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Я вважаю, що активна фаза війни в Україні завершиться в першій половині цього року. Тому, спираючись на цей сценарій, можна сказати, що євро буде під тиском більшу частину півріччя.

Саме через тиск на євро Шевчишин рекомендує протягом першої половини 2025 року обирати долари. Згодом тенденції можуть змінитись.

Зокрема, як каже Шевчишин, при переході до перемовин чи досягненні певних мирних угод, євро почне швидше відновлюватись. Тобто, імовірно, у другій половині року долар стане менш привабливим для вкладень.

Зверніть увагу! Прогнози МВФ свідчать, що гривня може і надалі знецінюватись. Є імовірність зростання долара, за підсумками 2025 року, до 45.