Долар чи євро: яку з валют краще купувати

Американська та європейська валюти в Україні є найпопулярнішими грошовими одиницями серед світових. Однак існує декілька причин, які визначають одну із цих валют вигіднішою за іншу.

Що вигідніше купувати зараз

Експерт Данило Монін у коментарі 24 Каналу розповів, що Федеральна резервна система цього року планує зниження ставки, як і Європейський центральний банк.

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Різниця полягає у тому, що ФРС планує лише одне зниження, а ЄЦБ – декілька.

Данило Монін Економіст Вважаю, що краще купувати зараз долар, адже ФРС зараз планує лише одне зниження облікової ставки, тоді як ЄЦБ – 2 зниження.

Саме від рівня облікової ставки залежать відсотки, під які комерційні банки надають позики бізнесу та громадянам.

Експерт додав, що євро, ймовірно, слабшатиме щодо долара. Крім того, на сьогодні американська економіка має "кращий вигляд", аніж європейська.

Скільки коштує валюта в банках та обмінниках

Сьогодні, 25 червня, середній курс долара в банках, за даними "Мінфіну", коливається при купівлі та продажу від 40,47 гривні до 40,90 гривні.

Таким чином купити одну валюту доведеться за 40,90 гривні, а 100 доларів – за 4 090 гривні.

Щодо курсу євро, то купівля однієї валюти становить 44,07 гривні. Відповідно 100 євро коштуватимуть 4 407 гривень.

В обмінниках пунктах ситуація, за даними finance.ua, виглядає так: