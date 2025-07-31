Кабмін унормував окремі питання виробництва боєприпасів. Це потрібно, аби вже запущені виробничі процеси не зупинялися.

Які нові правила виробництва боєприпасів?

Нова постанова затверджує Порядок виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів та визначає алгоритми та механізми таких процедур, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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У постанові зазначено, що підприємства, які вже отримали статус виробника боєприпасів, продовжують свою діяльність. Це гарантує, що вже запущені виробничі процеси не зупиняться.

Також усі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів військового призначення продовжують свою дію, тому виробникам не потрібно проходити бюрократичні процедури знову.

Уряд усунув також адміністративні бар'єри для виробників боєприпасів. Це дозволяє підприємствам, що мають необхідні технології та компетенції, оперативно розгортати виробництво боєприпасів, вибухових речовин та інших засобів ураження.

Як розвиватиметься український військово-оборонний комплекс?

Український військово-оборонний комплекс готує нові розробки, які здивують світ, імовірно, восени 2025 року, заявив Руслан Стефанчук.

Я хочу нагадати – данська модель, чеська модель, які фінансують або забезпечують через своє фінансування Збройних Сил України,

– пояснив спікер Верховної Ради.

Він також зауважив, що українська сторона відкрита до нових партнерств. Також Київ очікує нову мегаугоду зі Сполученими Штатами Америки.

Це коли українські дрони будуть продаватися в Сполучені Штати, а Україна буде купувати найновіше озброєння від Сполучених Штатів,

– зазначив Стефанчук.

Він підкреслив, що це – абсолютно нова сторінка, коли Україна вже починає ставати постачальником безпеки для усього світу. Тому що наша держава має унікальний досвід, технології та продукти безпеки, які ми можемо запропонувати нашим партнерам.