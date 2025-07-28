В етері 24 Каналу генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів, що це за ударні комплекти і як вони працюватимуть.

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Який принцип роботи ударних комплектів з ШІ

На дронах-перехоплювачах з ударними системами Skynode зі штучним інтелектом спрацьовуватиме так зване донаведення на ціль. Тобто оператор може бути середнього рівня навченості, тому що на кінцевому етапі допомагатиме штучний інтелект попри дію ворожого РЕБ.

Оператор, наприклад, доводить на відстань 200 метрів, а далі дрон-перехоплювач наводитиметься автоматично. Водночас оператор може займатися іншою ціллю,

– зазначив Романенко.

Україна також працює над подібними розробками, але це суттєва кількість, яка нам дуже потрібна. За його словами, з серпня нас очікує непростий етап компанії 2025 року, тому потрібні засоби завдання ударів.

Зверніть увагу! Ударні комплекти від Auterion – це мініатюрні комп'ютери Skynode, які включають камеру, радіомодуль і працюють на фірмовому ПЗ. Вони перетворюють звичайні дрони на "зброю з ШІ", яку неможливо заглушити. Система здатна відстежувати рухому ціль з відстані до 1 кілометра.

Треба швидко розв'язувати питання з американцями й іншими союзниками, щоб передали ракети з радіусом дії 300 кілометрів для ударів по підприємствах, де росіяни виробляють та зберігають різні засоби ураження. Втім, для реалізації такого підходу потрібні відповідні інструментарії.

За даними The Financial Times, угода входить у межі програми військової допомоги Україні. Водночас вона не є частиною "мегазамовлення" дронів, яке обговорювалося між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.