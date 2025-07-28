В эфире 24 Канала генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал, что это за ударные комплекты и как они будут работать.

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Какой принцип работы ударных комплектов с ИИ

На дронах-перехватчиках с ударными системами Skynode с искусственным интеллектом будет срабатывать так называемое донаведение на цель. То есть оператор может быть среднего уровня обученности, потому что на конечном этапе будет помогать искусственный интеллект несмотря на действие вражеского РЭБ.

Оператор, например, доводит на расстояние 200 метров, а дальше дрон-перехватчик будет наводиться автоматически. В то же время оператор может заниматься другой целью,

– отметил Романенко.

Украина также работает над подобными разработками, но это существенное количество, которое нам очень нужно. По его словам, с августа нас ожидает непростой этап компании 2025 года, поэтому нужны средства нанесения ударов.

Обратите внимание! Ударные комплекты от Auterion – это миниатюрные компьютеры Skynode, которые включают камеру, радиомодуль и работают на фирменном ПО. Они превращают обычные дроны в "оружие с ИИ", которое невозможно заглушить. Система способна отслеживать движущуюся цель с расстояния до 1 километра.

Надо быстро решать вопрос с американцами и другими союзниками, чтобы передали ракеты с радиусом действия 300 километров для ударов по предприятиям, где россияне производят и хранят различные средства поражения. Впрочем, для реализации такого подхода нужны соответствующие инструментарии.

По данным The Financial Times, соглашение входит в рамки программы военной помощи Украине. В то же время она не является частью "мегазаказа" дронов, которое обсуждалось между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.