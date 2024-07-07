Хто з пенсіонерів не зможе вийти на пенсію у липні

Урядом визначено конкретні вимоги для виходу на пенсію. Попри настання пенсійного віку, далеко не всі громадяни зможуть піти на заслужений відпочинок цьогоріч.

Хто зможе піти на пенсію

Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Усе залежить від кількості набутого на цей момент стажу.

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Цьогоріч для виходу на пенсію потрібно:

пенсіонерам у 60 років необхідно мати щонайменше 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Якщо пенсіонер досяг пенсійного віку, але не встиг набути потрібну кількість стажу, він може вийти на пенсію пізніше.

Мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростатиме до 2028 року. Тоді вона сягне значення 35 та 25, відповідно. Для тих, хто хоче піти на заслужений відпочинок після 65 років, поки що, зміни не передбачаються.