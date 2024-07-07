Хто зможе піти на пенсію
Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Усе залежить від кількості набутого на цей момент стажу.
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Цьогоріч для виходу на пенсію потрібно:
- пенсіонерам у 60 років необхідно мати щонайменше 31 рік стажу;
- у 63 роки – 21 рік стажу;
- у 65 років – 15 років стажу.
Якщо пенсіонер досяг пенсійного віку, але не встиг набути потрібну кількість стажу, він може вийти на пенсію пізніше.