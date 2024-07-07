Хто зможе піти на пенсію

Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Усе залежить від кількості набутого на цей момент стажу.

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Цьогоріч для виходу на пенсію потрібно:

пенсіонерам у 60 років необхідно мати щонайменше 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Якщо пенсіонер досяг пенсійного віку, але не встиг набути потрібну кількість стажу, він може вийти на пенсію пізніше.

Зауважте! Мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростатиме до 2028 року. Тоді вона сягне значення 35 та 25, відповідно. Для тих, хто хоче піти на заслужений відпочинок після 65 років, поки що, зміни не передбачаються.