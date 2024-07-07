Кто сможет уйти на пенсию
Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Все зависит от количества приобретенного, на этот момент, стажа.
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В этом году для выхода на пенсию нужно:
- пенсионерам в 60 лет необходимо иметь не менее 31 года стажа;
- в 63 года – 21 год стажа;
- в 65 лет – 15 лет стажа.
Если пенсионер достиг пенсионного возраста, но не успел приобрести нужное количество стажа, он может выйти на пенсию позже.