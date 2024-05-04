Українці будуть вимушені працювати довше та виходити на пенсію пізніше

Для розвʼязання соціальних проблем у країн уряд має намір вжити заходів би повернути українців з-за кордону. На додаток, українцям потрібно буде довше працювати, аби мати змогу забезпечити себе у старості.

Українці вимушені працювати довше

Нині важливим завданням для України залишається збереження трудової активності громадян, адже забезпечувати майбутніх пенсіонерів буде вкрай складно. Річ у тім, що співвідношення працюючих осіб до пенсіонерів нині становить 1:1.

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Як наслідок, українці будуть вимушені довше працювати, аби мати змогу забезпечити себе у старості. Відповідно, важливо враховувати аспекти громадського здоров'я та вживати превентивні заходи для виявлення різноманітних захворювань.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Ми розуміємо, що сьогоднішнє покоління повинно буде в старості довше працювати.

Однак, досягнення активного довголіття та збільшення рівня народжуваності ймовірно буде складним без повернення українців з-за кордону. За словами Жолнович, для їх повернення потрібно буде здійснювати певні заходи в майбутньому.

Як змінюватимуться вимоги до страхового стажу

Відповідно, аби піти на пенсію у 60 років майбутній пенсіонер має набути:

у 2025 році – щонайменше 32 роки страхового стажу;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

Для тих, хто хоче вийти на заслужений відпочинок у 63 роки вимоги до стажу зміняться наступним чином:

у 2025 році – потрібно набути від 22 до 32 років страхового стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років;

у 2027 році – від 24 до 34 років;

у 2028 році – від 25 до 35 років.

Водночас 65-річним особам достатньо мати 15 років стажу.