Украинцы вынуждены работать дольше
Сейчас важной задачей для Украины остается сохранение трудовой активности граждан, ведь обеспечивать будущих пенсионеров будет крайне сложно. Дело в том, что соотношение работающих лиц к пенсионерам сейчас составляет 1:1.
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Как следствие, украинцы будут вынуждены дольше работать, чтобы иметь возможность обеспечить себя в старости. Соответственно, важно учитывать аспекты общественного здоровья и принимать превентивные меры для выявления различных заболеваний.
Мы понимаем, что сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать.
Однако достижение активного долголетия и увеличение уровня рождаемости, вероятно, будет сложным без возвращения украинцев из-за рубежа. По словам Жолнович, для их возвращения нужно будет осуществлять определенные меры в будущем.
Как будут меняться требования к страховому стажу
Соответственно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет будущий пенсионер должен приобрести:
- в 2025 году – не менее 32 лет страхового стажа;
- в 2026 году – 33 года;
- в 2027 году – 34 года;
- в 2028 году – 35 лет.
Для тех, кто хочет выйти на заслуженный отдых в 63 года требования к стажу изменятся следующим образом:
- в 2025 году – нужно приобрести от 22 до 32 лет страхового стажа;
- в 2026 году – от 23 до 33 лет;
- в 2027 году – от 24 до 34 лет;
- в 2028 году – от 25 до 35 лет.