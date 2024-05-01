Хто отримає доплату від ООН

Доплату до пенсії зможуть отримати пенсіонери, які мають виплати менш як 3 250 гривень. Також важливою умовою для нарахування цієї надбавки є відсутність іншої грошової допомоги від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року та виплат для ВПО.

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Вказана доплата надається жителям Донецької, Запорізької, Сумської, Херсонської, Дніпропетровської, Луганської, Чернігівської, Харківської або Миколаївської області. Надбавка нараховуватиметься протягом травня та червня цього року.

Розмір цієї доплати вираховується індивідуально і складає різницю між 3 250 і сумою пенсії, яку має особа. Для розрахунків береться пенсійна виплата з усіма доплатами.

Які ще надбавки нададуть у травні

Пенсіонери старше 70 років зможуть отримати надбавку до пенсії за віком. Головною умовою є те, що їхні пенсійні виплати менші за 10 340,35 гривні.

Така доплата дораховується до пенсії автоматично. Зараз розмір надбавки за віком такий: