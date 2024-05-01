Критерії отримання соціальної пенсії

Особи, які не відпрацювали потрібну кількість років до пенсійного віку, можуть претендувати на соціальну пенсію.

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Стандарти страхового стажу у 2024 році виглядають так:

для пенсії в 60 років – потрібно 31 рік стажу;

для пенсії в 63 роки – потрібно 21 рік;

для пенсії в 65 років – потрібно 15 років.

Зазначимо, що кожного року до 2028 року мінімальна вимога до страхового стажу збільшується на один рік.

Що таке соціальна пенсія



Соціальна пенсія визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб, який становить 2 361 гривню, та середнім місячним доходом сім'ї на особу за останні шість місяців. Виплата не може перевищувати 100% від прожиткового мінімуму працездатної особи, що є 3 028 гривень.

Розрахунок соціальної пенсії переглядається кожні шість місяців залежно від змін у майновому стані та середньому доходу.

Як оформити соціальну пенсію

Щоб оформити соціальну пенсію, необхідно звернутися до місцевого відділу соціального захисту населення з відповідним пакетом документів:

заява про призначення пенсії;

паспорт та ідентифікаційний код;

довідка від Пенсійного фонду про набутий страховий стаж;

декларація про доходи та майновий стан за останні шість місяців;

копія судового рішення про призначення опікуна, якщо особа визнана недієздатною.

Обмеження для отримання соціальної пенсії

не призначається, якщо середньомісячний дохід сім'ї на одного члена перевищує прожитковий мінімум;

особа вже отримує пенсію, інші соціальні виплати або працює;

якщо за останній рік до звернення було зроблено велику покупку або були виявлені не декларовані джерела доходу;

власність на другу квартиру або більше одного автомобіля перевищує встановлені норми.

Зверніть увагу! Соціальна пенсія може бути призначена незалежно від цих обмежень, якщо в сім'ї проживає особа з інвалідністю.