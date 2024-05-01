Критерии получения социальной пенсии

Лица, которые не отработали нужное количество лет до пенсионного возраста, могут претендовать на социальную пенсию.

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Стандарты страхового стажа в 2024 году выглядят так:

для пенсии в 60 лет – нужно 31 год стажа;

для пенсии в 63 года – нужно 21 год;

для пенсии в 65 лет – нужно 15 лет.

Отметим, что каждый год до 2028 года минимальное требование к страховому стажу увеличивается на один год.

Что такое социальная пенсия



Социальная пенсия определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц, который составляет 2 361 гривну, и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. Выплата не может превышать 100% от прожиточного минимума трудоспособного лица, что есть 3 028 гривен.

Расчет социальной пенсии пересматривается каждые шесть месяцев в зависимости от изменений в имущественном состоянии и среднем доходе.

Как оформить социальную пенсию

Чтобы оформить социальную пенсию, необходимо обратиться в местный отдел социальной защиты населения с соответствующим пакетом документов:

заявление о назначении пенсии;

паспорт и идентификационный код;

справка от Пенсионного фонда о приобретенном страховом стаже;

декларация о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев;

копия судебного решения о назначении опекуна, если лицо признано недееспособным.

Ограничения для получения социальной пенсии

не назначается, если среднемесячный доход семьи на одного члена превышает прожиточный минимум;

лицо уже получает пенсию, другие социальные выплаты или работает;

если за последний год до обращения была сделана крупная покупка или были обнаружены не декларируемые источники дохода;

собственность на вторую квартиру или более одного автомобиля превышает установленные нормы.

Обратите внимание! Социальная пенсия может быть назначена независимо от этих ограничений, если в семье проживает лицо с инвалидностью.