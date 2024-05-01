Критерии получения социальной пенсии
Лица, которые не отработали нужное количество лет до пенсионного возраста, могут претендовать на социальную пенсию.
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Стандарты страхового стажа в 2024 году выглядят так:
- для пенсии в 60 лет – нужно 31 год стажа;
- для пенсии в 63 года – нужно 21 год;
- для пенсии в 65 лет – нужно 15 лет.
Отметим, что каждый год до 2028 года минимальное требование к страховому стажу увеличивается на один год.
Что такое социальная пенсия
Социальная пенсия определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц, который составляет 2 361 гривну, и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. Выплата не может превышать 100% от прожиточного минимума трудоспособного лица, что есть 3 028 гривен.
Расчет социальной пенсии пересматривается каждые шесть месяцев в зависимости от изменений в имущественном состоянии и среднем доходе.
Как оформить социальную пенсию
Чтобы оформить социальную пенсию, необходимо обратиться в местный отдел социальной защиты населения с соответствующим пакетом документов:
- заявление о назначении пенсии;
- паспорт и идентификационный код;
- справка от Пенсионного фонда о приобретенном страховом стаже;
- декларация о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев;
- копия судебного решения о назначении опекуна, если лицо признано недееспособным.
Ограничения для получения социальной пенсии
- не назначается, если среднемесячный доход семьи на одного члена превышает прожиточный минимум;
- лицо уже получает пенсию, другие социальные выплаты или работает;
- если за последний год до обращения была сделана крупная покупка или были обнаружены не декларируемые источники дохода;
- собственность на вторую квартиру или более одного автомобиля превышает установленные нормы.