Як перевірити, чи призначили особі пенсію

У 2024 році тисячі українців вийшли на пенсію. Щоб дізнатися, чи призначили їм виплати, треба витратити всього 5 хвилин.

Як перевірити чи призначили пенсію

В першу чергу про призначення пенсії можна дізнатися на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Щоб перевірити свій статус, треба:

авторизуватися на порталі ПФУ в один із зручних способів;

у лівому боковому меню обрати розділ Моя пенсія.

Яка інформація стане доступною

дані з пенсійної справи (вид пенсії, загальна сума призначеної пенсії, складові пенсійної виплати, строк, на який призначена пенсія);

протокол/розпорядження про призначення/перерахунок пенсії;

електронна пенсійна справа (відскановані документи, які стосуються пенсії).

До слова на порталі ПФУ українці також можуть подати заяву на призначення пенсії.