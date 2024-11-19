Як перевірити, чи призначили особі пенсію
19 листопада 2024, 09:00Читать новость на русском
У 2024 році тисячі українців вийшли на пенсію. Щоб дізнатися, чи призначили їм виплати, треба витратити всього 5 хвилин.
Як перевірити чи призначили пенсію
В першу чергу про призначення пенсії можна дізнатися на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Щоб перевірити свій статус, треба:
- авторизуватися на порталі ПФУ в один із зручних способів;
- у лівому боковому меню обрати розділ Моя пенсія.
Яка інформація стане доступною
- дані з пенсійної справи (вид пенсії, загальна сума призначеної пенсії, складові пенсійної виплати, строк, на який призначена пенсія);
- протокол/розпорядження про призначення/перерахунок пенсії;
- електронна пенсійна справа (відскановані документи, які стосуються пенсії).
До слова на порталі ПФУ українці також можуть подати заяву на призначення пенсії.