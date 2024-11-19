Как проверить назначили ли пенсию

В первую очередь о назначении пенсии можно узнать на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Чтобы проверить свой статус, надо:

авторизоваться на портале ПФУ одним из удобных способов;

в левом боковом меню выбрать раздел Моя пенсия.

Какая информация станет доступной

данные из пенсионного дела (вид пенсии, общая сумма назначенной пенсии, составляющие пенсионной выплаты, срок, на который назначена пенсия);

протокол/распоряжение о назначении/перерасчете пенсии;

электронное пенсионное дело (отсканированные документы, касающиеся пенсии).

К слову на портале ПФУ украинцы также могут подать заявление на назначение пенсии.