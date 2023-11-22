Хто з українців може вийти на пенсію у 55 років

Зазвичай українці йдуть на пенсію після 60 років. Однак, є випадки, коли це можна зробити набагато раніше.

Хто може піти на пенсію раніше

Відповідно до чинного законодавства, піти на заслужений відпочинок раніше можуть представники певних спеціальностей. Йдеться про ті професії, які найбільше впливають на стан здоров'я особи і її працездатність.

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Для дострокового виходу на пенсію необхідно набути достатню кількість стажу. Кожна спеціальність має індивідуальні вимоги, відносно цього показника. З часом, кількість необхідного стажу буде збільшуватись. Зокрема для вчителів у 2024 році цей показник сягне 30 років, зараз він становить 29 років і 6 місяців.

Вийти на пенсію раніше можуть такі спеціалісти:

механізатори;

актори;

бортпровідники;

спортсмени;

працівники сфери охорони здоров'я;

робітники флоту (плавсклад), йдеться як про морський, так і річковий;

авіаційні диспетчери;

спеціалісти геологорозвідувальної сфери;

машиністи залізничного транспорту;

робітники лісозаготівлі і лісосплаву;

працівники сфери освіти;

тощо.