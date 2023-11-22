Кто может уйти на пенсию раньше

Согласно действующему законодательству, выйти на заслуженный отдых раньше могут представители определенных специальностей. Речь идет о тех профессиях, которые больше всего влияют на состояние здоровья и работоспособность лица.

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Для досрочного ухода на пенсию необходимо получить достаточное количество стажа. Каждая специальность имеет индивидуальные требования в отношении этого показателя. Со временем количество необходимого стажа будет увеличиваться. В частности, для учителей в 2024 году этот показатель достигнет 30 лет, сейчас он составляет 29 лет и 6 месяцев.

Выйти на пенсию раньше могут следующие специалисты:

  • механизаторы;
  • актеры;
  • бортпроводники;
  • спортсмены;
  • работники сферы здравоохранения;
  • рабочие флота (плавсостав), речь идет как о морском, так и речном;
  • авиационные диспетчеры;
  • специалисты геологоразведочной сферы;
  • машинисты железнодорожного транспорта;
  • рабочие лесозаготовки и лесосплава;
  • работники сферы образования;
  • и так далее.