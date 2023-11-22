Кто может уйти на пенсию раньше
Согласно действующему законодательству, выйти на заслуженный отдых раньше могут представители определенных специальностей. Речь идет о тех профессиях, которые больше всего влияют на состояние здоровья и работоспособность лица.
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Для досрочного ухода на пенсию необходимо получить достаточное количество стажа. Каждая специальность имеет индивидуальные требования в отношении этого показателя. Со временем количество необходимого стажа будет увеличиваться. В частности, для учителей в 2024 году этот показатель достигнет 30 лет, сейчас он составляет 29 лет и 6 месяцев.
Выйти на пенсию раньше могут следующие специалисты:
- механизаторы;
- актеры;
- бортпроводники;
- спортсмены;
- работники сферы здравоохранения;
- рабочие флота (плавсостав), речь идет как о морском, так и речном;
- авиационные диспетчеры;
- специалисты геологоразведочной сферы;
- машинисты железнодорожного транспорта;
- рабочие лесозаготовки и лесосплава;
- работники сферы образования;
- и так далее.