Кто может уйти на пенсию раньше

Согласно действующему законодательству, выйти на заслуженный отдых раньше могут представители определенных специальностей. Речь идет о тех профессиях, которые больше всего влияют на состояние здоровья и работоспособность лица.

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Для досрочного ухода на пенсию необходимо получить достаточное количество стажа. Каждая специальность имеет индивидуальные требования в отношении этого показателя. Со временем количество необходимого стажа будет увеличиваться. В частности, для учителей в 2024 году этот показатель достигнет 30 лет, сейчас он составляет 29 лет и 6 месяцев.

Выйти на пенсию раньше могут следующие специалисты:

механизаторы;

актеры;

бортпроводники;

спортсмены;

работники сферы здравоохранения;

рабочие флота (плавсостав), речь идет как о морском, так и речном;

авиационные диспетчеры;

специалисты геологоразведочной сферы;

машинисты железнодорожного транспорта;

рабочие лесозаготовки и лесосплава;

работники сферы образования;

и так далее.

Обратите внимание! Количество стажа может значительно отличаться от срока работы человека. Существуют обстоятельства, при которых обязательный страховой взнос, который должен уплачивать гражданин, отсутствует. Поэтому особа имеет уменьшенный стаж.