Хто може піти на пенсію раніше

Відповідно до чинного законодавства, піти на заслужений відпочинок раніше можуть представники певних спеціальностей. Йдеться про ті професії, які найбільше впливають на стан здоров'я особи і її працездатність.

Читайте також Справжнє посилення гнучкості ще попереду: коли НБУ "відпустить" курс

Для дострокового виходу на пенсію необхідно набути достатню кількість стажу. Кожна спеціальність має індивідуальні вимоги, відносно цього показника. З часом, кількість необхідного стажу буде збільшуватись. Зокрема для вчителів у 2024 році цей показник сягне 30 років, зараз він становить 29 років і 6 місяців.

Вийти на пенсію раніше можуть такі спеціалісти:

механізатори;

актори;

бортпровідники;

спортсмени;

працівники сфери охорони здоров'я;

робітники флоту (плавсклад), йдеться як про морський, так і річковий;

авіаційні диспетчери;

спеціалісти геологорозвідувальної сфери;

машиністи залізничного транспорту;

робітники лісозаготівлі і лісосплаву;

працівники сфери освіти;

тощо.

Зверніть увагу! Кількість стажу може значно відрізнятися від терміну роботи особи. Існують обставини при яких обов'язковий страховий внесок, який має сплачувати громадянин – відсутній. Тому людина має зменшений стаж.