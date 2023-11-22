Хто може піти на пенсію раніше
Відповідно до чинного законодавства, піти на заслужений відпочинок раніше можуть представники певних спеціальностей. Йдеться про ті професії, які найбільше впливають на стан здоров'я особи і її працездатність.
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Для дострокового виходу на пенсію необхідно набути достатню кількість стажу. Кожна спеціальність має індивідуальні вимоги, відносно цього показника. З часом, кількість необхідного стажу буде збільшуватись. Зокрема для вчителів у 2024 році цей показник сягне 30 років, зараз він становить 29 років і 6 місяців.
Вийти на пенсію раніше можуть такі спеціалісти:
- механізатори;
- актори;
- бортпровідники;
- спортсмени;
- працівники сфери охорони здоров'я;
- робітники флоту (плавсклад), йдеться як про морський, так і річковий;
- авіаційні диспетчери;
- спеціалісти геологорозвідувальної сфери;
- машиністи залізничного транспорту;
- робітники лісозаготівлі і лісосплаву;
- працівники сфери освіти;
- тощо.