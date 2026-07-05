Не треба чекати 60 років: хто може вийти на пенсію за віком раніше

Не всім українцям потрібно чекати досягнення загального пенсійного віку, щоб оформити пенсію. Закон передбачає чотири категорії громадян, які можуть вийти на заслужений відпочинок раніше за інших, якщо відповідають визначеним умовам.

Хто може вийти на дострокову пенсію

Право на дострокове призначення пенсії за віком визначене статтею 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", повідомляє Пенсійний фонд.

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Серед тих, хто може скористатися цією можливістю, – учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України:

для чоловіків після 55 років потрібно 25 років страхового стажу;

для жінок після 50 років – 20 років стажу.

Право на дострокову пенсію також мають багатодітні матері, які народили п'ятьох або більше дітей. Така можливість передбачена і для матерів дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей, яким інвалідність офіційно не встановлено. Необхідно виконати ще кілька умов:

Досягти 50-річного віку; Мати не менше 15 років страхового стажу; Виховати дитину до шестирічного віку.

У певних випадках дострокову пенсію може оформити й батько. Це можливо, якщо саме він займався вихованням дітей або матері немає. Тоді право на пенсію виникає після досягнення 55 років за наявності щонайменше 20 років страхового стажу.

Кого можуть відправити на пенсію раніше через звільнення

Окремі працівники можуть оформити пенсію на півтора року раніше встановленого пенсійного віку. Таке право мають громадяни, яких звільнили через:

ліквідацію підприємства;

реорганізацію або банкрутство;

перепрофілювання виробництва;

скорочення чисельності чи штату працівників;

невідповідність займаній посаді за станом здоров'я.

Для отримання дострокової пенсії необхідно протягом 30 днів після звільнення стати на облік у центрі зайнятості. Крім того, служба зайнятості не повинна запропонувати людині підходящу роботу протягом семи календарних днів.

Також обов'язковою умовою є наявність повного страхового стажу, достатнього для призначення мінімальної пенсії за віком.

Який ще спосіб є для виходу на пенсію раніше

Нагадаємо, що деякі українці також можуть вийти на відпочинок раніше пенсійного віку, тобто до 60 років. Мова йде про громадян, які мають право на пенсійну виплату за вислугу років.

Пенсія за вислугу років призначається та виплачується при звільненні з роботи. А фінансується коштом Державного бюджету України. Вона призначається медикам, вчителям, артистам, авіаторам, спортсменам та ще деяким категоріям громадян.