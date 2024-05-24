Використовувати їх зможемо не скоро: що пропонує Захід щодо заморожених російських активів

Видання Bloomberg повідомило, що шанси щодо використання заморожених російських активів на користь України зростають. Однак це станеться ще не скоро.

Таку думку 24 Каналу висловив економіст, інвестиційний банкір Сергій Фурс, зауваживши, що США запропонували створити облігації, які б купували інвестори. У такий спосіб Україна отримає фінансові гарантії.

Використовувати зможемо не скоро

За словами Фурса, Україна не є близько до використання заморожених російських активів. Мовиться виключно про використання у 2025 році прибутків від російських активів, які будуть надходити найближчим часом, наступні 10 – 15 років. У такий спосіб наша держава кожного року буде отримувати 3 – 4 мільярди євро.

Це є недостатнім для фінансування потреб України кожного року, особливо у 2025 році. В нас поки що не розписано, як ми будемо фінансувати як дефіцит бюджету, так і військову допомогу,

– зауважив економіст.

Пропозиція США

Фурс розповів, що США запропонували створити облігації, умовно, на 50 мільярдів доларів, залучити інвесторів, які будуть купувати облігації, адже їм покажуть, як потім буде йти грошовий потік і які відсотки вони будуть отримувати від російських активів найближчі 10 – 15 років.

У такий спосіб інвестори будуть готові зараз дати ці 50 мільярдів, будуть забезпечені майбутніми платежами, які генеруються російськими активами, а Україна отримає точні фінансові гарантії,

– зазначив економіст.

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