Велика Британія та "коаліція охочих" розглядають варіанти тиску на Путіна

У суботу, 15 березня, на онлайн-зустрічі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та лідерів приблизно 25 країн (входять до коаліції охочих) обговорювали посилення санкцій проти Росії. Їх застосують, якщо Владімір Путін не погодиться на мирну угоду з Україною.

Заморожені активи Росії можуть конфіскувати

Також розглядається можливість конфіскувати заморожені російські активи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Зокрема в уряді Британії визнали, що повна конфіскація цих активів є "складним питанням". Однак наразі "розглядаються всі можливі варіанти".

Ми не можемо дозволити президенту Путіну гратися з угодою президента Трампа,

– сказав Стармер, який виступив на відеозустрічі з лідерами європейських країн та Австралії, Канади й Нової Зеландії.

Крім того, прем’єр-міністр Великої Британії закликав лідерів країн бути готовими контролювати будь-яке перемир’я в Україні. Він заявив, що якщо Росія нарешті сяде за стіл переговорів, то вони повинні тримати це під контролем, щоб "забезпечити справжній і довготривалий мир". Якщо ж ні, то країнами слід докласти всіх зусиль, щоб посилити економічний тиск на Росію та домогтися завершення цієї війни.

Цікаво! Раніше Німеччина та Франція виступали проти повного вилучення російських активів. Проте тепер Берлін та Париж "змінюють свою позицію" та обговорюють можливі способи їх використання.