Опалювальний сезон в Україні – чи будуть вимикати газ взимку

НАК "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону. Зокрема й і сценарій з обмеженням споживання.

Як Україна проходитиме наступний опалювальний сезон

Однак компанія робить усе, аби не допустити саме такого розвитку подій, пише 24 Канал з посиланням на Інтерфакс.

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Голова наглядової ради НАК Наталія Бойко заявила, що є вже дуже багато сценаріїв, і деякі з них прагматично будуть передбачати жорсткі міри, серед яких й обмеження споживання

Хоча, у моєму розумінні, ми цього не допустимо, оскільки поновлювати споживання газу значно складніше, ніж в електриці, й зовсім інші технічні особливості. Тому, все-таки, я думаю, що ми справимося у міксі закачка плюс імпорт,

– сказала Бойко під час дискусії в ZOOM "Чи вистачить газу Україні: де взяти кошти на новий опалювальний сезон?"

Вона пояснила, що багато чого залежатиме від наслідків атак російських атак. Однак газовий сектор після останніх ударів Росії вже продемонстрував здатність ефективно відновлюватись.

З того, що ми побачили зараз, як ми відновлюємося, можливо, це не найвища якість газу, яка подається у систему, але швидкість повернення потоку у трубу, плюс можливість працювати безкомпресорно у достатньо адаптивному режимі, теж показують певну живучість газового сектору,

– зазначила Наталія Бойко.

Вона також додала, що обговорювала з Міністерством енергетики й питання введення додаткових стимулів для споживачів купувати імпортний газ.

Мені здається, що тут можна говорити про якийсь баланс, можливо, певний комплексний підхід з точки зору Міністерства фінансів. В принципі, ця ідея дозовано сподобалася, тому обіцяли її обговорити,

– сказала заступниця голови НР "Нафтогазу".

Згідно з її слів, "Оператору ГТС" логічніше не забирати газ для виробничо-технічних втрат зі сховищ, а імпортувати за умов дефіциту.

Ба більше, Наталія Бойко зазначила, що зараз ведеться робота з європейськими та українськими банками для залучення фінансування на закупівлю газу. Однак слід розв'язати питання додаткових гарантій з боку Євросоюзу.

Крім того, необхідно компенсувати з бюджету різницю у тарифах, аби вивільнити для НАК ресурс.

Водночас обсяг аварійного резерву обладнання важко було оцінити, оскільки не було досвіду уражень об'єктів, але зараз "аварійний резерв створюється постійно, поновлюється і розширюється".

Важливо! "Нафтогаз" використовуватиме всі можливості для того, щоб закачати та прийти у сезон у максимальному комфортному форматі по заповнених сховищах.

