Умови зміняться вже з січня: який стаж потрібен для виходу на пенсію у 2024 році

В Україні люди, які хочуть вийти на пенсію, повинні напрацювати певну кількість страхового стажу. Проте не усе так просто, адже щороку вимоги до цього стажу зростають.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію

Щороку вимоги до стажу для виходу на пенсію ростуть, зокрема це стосується бажаючих піти на відпочинок у 60 та 63 роки. Наприклад у 2023 році, щоб закінчити працювати у 60 років, треба мати 30 років стажу, а вже з січня ця цифра зросте до 31 року.

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Це регулюється Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Тож з січня, щоб вийти на пенсію за віком, необхідно:

60 років – мати 31 рік стажу;

63 роки – 21 рік стажу;

65 років – 15 років стажу.

Вимоги до страхового стажу зростатимуть до 2028 року, тому тоді, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде напрацювати 35 років стажу, а у 63 роки – 25 років. Тож ті, кому не вистачить стажу аби вийти на відпочинок цього віку, будуть змушені чекати 65 років, де вимога незмінно 15 років.

Як змінюватимуться вимоги до виходу на пенсію у 63 роки