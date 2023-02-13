Вино в Україні продаватимуть дорожче й по-новому

В Україні планують підняти акцизи на деякі товари, що відносять до шкідливих. Зокрема, мова йде про вина та інші зброджені напої.

Підвищити акциз пропонується законопроєктом від 30 грудня. Його ставка підніметься на 3,81 гривні – з 8,42 гривні до 12,23 гривні за 1 літр.

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Яких напоїв стосується підвищення

Акциз зросте для алкогольних напоїв, міцність яких вища за 1,2%, але не більша за 22%. В основному це ігристі та газовані вина, також інші зброджені напої. Компенсувати підвищення виробник буде коштом підвищення ціни на товар – тобто, вартість напоїв зміниться у точності на суму зростання акцизу.

Новий спосіб розрахунку за алкоголь

Зростання акцизних ставок на шкідливі товари є одним із механізмів компенсації. Це дозволить зберегти надходження до держбюджету після зменшення податкових ставок в рамках податкової реформи, каже її ініціатор Ростислав Шурма.

В рамках податкової реформи, яку планують реалізувати уже цього року, планують скоротити частину тіньового ринку підакцизних товарів. Для цього розрахунок за усі підакцизні товари буде відбуватися виключно у безготівковій формі.

Такі нововведення анонсував відповідальний за реформу в ОП Ростислав Шурма. За його словами, ці зміни наберуть чинності тоді, коли в Україні не буде перебоїв з електроенергією.

Окрім того, застарілу акцизну марку на товарі буде замінено на QR-код. Його зможу відсканувати кожен покупець та отримати інформацію:

інформацію про виробника або імпортера товару;

місце виробництва, зберігання, відвантаження або торгівлі товаром;

обладнання для виробництва.

Що передбачає податкова реформа