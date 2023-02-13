Вино в Україні продаватимуть дорожче й по-новому
В Україні планують підняти акцизи на деякі товари, що відносять до шкідливих. Зокрема, мова йде про вина та інші зброджені напої.
Підвищити акциз пропонується законопроєктом від 30 грудня. Його ставка підніметься на 3,81 гривні – з 8,42 гривні до 12,23 гривні за 1 літр.
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Яких напоїв стосується підвищення
Акциз зросте для алкогольних напоїв, міцність яких вища за 1,2%, але не більша за 22%. В основному це ігристі та газовані вина, також інші зброджені напої. Компенсувати підвищення виробник буде коштом підвищення ціни на товар – тобто, вартість напоїв зміниться у точності на суму зростання акцизу.Зростання акцизних ставок на шкідливі товари є одним із механізмів компенсації. Це дозволить зберегти надходження до держбюджету після зменшення податкових ставок в рамках податкової реформи, каже її ініціатор Ростислав Шурма.
Новий спосіб розрахунку за алкоголь
В рамках податкової реформи, яку планують реалізувати уже цього року, планують скоротити частину тіньового ринку підакцизних товарів. Для цього розрахунок за усі підакцизні товари буде відбуватися виключно у безготівковій формі.
Такі нововведення анонсував відповідальний за реформу в ОП Ростислав Шурма. За його словами, ці зміни наберуть чинності тоді, коли в Україні не буде перебоїв з електроенергією.
Окрім того, застарілу акцизну марку на товарі буде замінено на QR-код. Його зможу відсканувати кожен покупець та отримати інформацію:
- інформацію про виробника або імпортера товару;
- місце виробництва, зберігання, відвантаження або торгівлі товаром;
- обладнання для виробництва.
Що передбачає податкова реформа
- Реформа запровадить зниження ставок ПДФО, ЄСВ, ПДВ та заміну податку на прибуток підприємства на податок на виведений капітал.
- Попередній варіант реформи закладав зниження ставок до рівня близько 10%, однак цифри можуть бути іншими, оскільки надто низькі податки можуть не підтримати партнери України.
- Для того, щоб сума податкових надходжень до бюджету не зменшилася, пропонується знайти компенсатори. Автори реформи розмірковують над впровадженням додаткового податку на готівку, заборони продавати алкоголь та цигарки готівкою, а також заборони "зарплатних ФОПів".