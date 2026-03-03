Шок для енергетичних ринків: Катар і ОАЕ просять Трампа поквапитися з Іраном

Катар та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) приватно переконують союзників, аби ті допомогли їм вплинути на президента Дональда Трампа. Обидві країни прагнуть, щоб військова операція США проти Ірану закінчилася в найкоротший термін.

Чому ОАЕ та Катар занепокоєні?

Про це розповідають джерела, обізнані з перебігом переговорів. За їхніми словами, країни прагнуть сформувати широку коаліцію, яка б допомогла швидше завершити конфлікт дипломатичним шляхом, пише Bloomberg.

У публічну площину переговори не виносяться. Але відомо, що їхня головна мета – уникнути тривалого шоку для світових енергетичних ринків через наслідки військової операції проти Ірану.

Внутрішня оцінка Катару, з якою вдалося ознайомитися виданню, свідчить, що, реакція ринку газу буде значно потужнішою, ніж різкий стрибок у понеділок. Ціни злетять ще більше, якщо судноплавні шляхи залишаться заблокованими до середини тижня.

Зауважте! Учора, 2 березня, ціни на газ у Європі зросли більш як на 50%, повідомляє investing.com. Це стало одним із наслідків атаки Ірану на Катар. При цьому аналітики прогнозують, що вартість газу може підскочити на 130%, якщо рух танкерів Ормузькою протокою зупиниться на місяць.

Що відомо про атаку Ірану на Катар?

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу (СПГ) на найбільшому у світі експортному об’єкті після того, як його атакував іранський безпілотник. Мова йде про комплекс Рас-Лаффан.

Завод Рас-Лаффан компанії QatarEnergy постачає близько п'ятої частини світових поставок СПГ. Ця ситуація ризикує стати найсерйознішим потрясінням для газових ринків з часів вторгнення Росії в Україну чотири роки тому, що перевернуло світову торгівлю енергією,

– зазначає видання.

Наразі, як говорять джерела, ОАЕ та Катар активно працюють із союзниками над посиленням своїх систем ППО:

Катар попросив підтримки для протидії атакам безпілотників;

ОАЕ звернулися по допомогу із системами середньої дальності.

Ситуація нібито дуже напружена. Bloomberg стверджує, що запасів ракет-перехоплювачів Patriot у Катару вистачить лише на чотири дні за нинішніх темпів використання.

Однак у МЗС Катару відкинули заяви видання, назвавши їх "хибними та оманливими".

Запаси ракет-перехоплювачів Patriot, які перебувають на озброєнні Збройних сил Катару, не вичерпані й залишаються достатніми,

– наголосили у міжнародному медіаофісі Катару.

Важливо! Лідери ОАЕ та Катару вже провели переговори з європейськими лідерами, зокрема з британським прем'єром Кіром Стармером, французьким президентом Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом щодо ситуації в регіоні і можливих її наслідків для Європи.

Що відомо про ситуацію в Ормузькій протоці?