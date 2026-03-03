Шок для енергетичних ринків: Катар і ОАЕ просять Трампа поквапитися з Іраном
- Катар і ОАЕ намагаються вплинути на США для швидкого завершення військової операції проти Ірану, щоб уникнути тривалого шоку для енергетичних ринків.
- Катар зупинив виробництво СПГ після атаки іранського безпілотника, після чого ціни на газ у Європі злетіли.
Катар та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) приватно переконують союзників, аби ті допомогли їм вплинути на президента Дональда Трампа. Обидві країни прагнуть, щоб військова операція США проти Ірану закінчилася в найкоротший термін.
Чому ОАЕ та Катар занепокоєні?
Про це розповідають джерела, обізнані з перебігом переговорів. За їхніми словами, країни прагнуть сформувати широку коаліцію, яка б допомогла швидше завершити конфлікт дипломатичним шляхом, пише Bloomberg.
У публічну площину переговори не виносяться. Але відомо, що їхня головна мета – уникнути тривалого шоку для світових енергетичних ринків через наслідки військової операції проти Ірану.
Внутрішня оцінка Катару, з якою вдалося ознайомитися виданню, свідчить, що, реакція ринку газу буде значно потужнішою, ніж різкий стрибок у понеділок. Ціни злетять ще більше, якщо судноплавні шляхи залишаться заблокованими до середини тижня.
Зауважте! Учора, 2 березня, ціни на газ у Європі зросли більш як на 50%, повідомляє investing.com. Це стало одним із наслідків атаки Ірану на Катар. При цьому аналітики прогнозують, що вартість газу може підскочити на 130%, якщо рух танкерів Ормузькою протокою зупиниться на місяць.
Що відомо про атаку Ірану на Катар?
Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу (СПГ) на найбільшому у світі експортному об’єкті після того, як його атакував іранський безпілотник. Мова йде про комплекс Рас-Лаффан.
Завод Рас-Лаффан компанії QatarEnergy постачає близько п'ятої частини світових поставок СПГ. Ця ситуація ризикує стати найсерйознішим потрясінням для газових ринків з часів вторгнення Росії в Україну чотири роки тому, що перевернуло світову торгівлю енергією,
– зазначає видання.
Наразі, як говорять джерела, ОАЕ та Катар активно працюють із союзниками над посиленням своїх систем ППО:
- Катар попросив підтримки для протидії атакам безпілотників;
- ОАЕ звернулися по допомогу із системами середньої дальності.
Ситуація нібито дуже напружена. Bloomberg стверджує, що запасів ракет-перехоплювачів Patriot у Катару вистачить лише на чотири дні за нинішніх темпів використання.
Однак у МЗС Катару відкинули заяви видання, назвавши їх "хибними та оманливими".
Запаси ракет-перехоплювачів Patriot, які перебувають на озброєнні Збройних сил Катару, не вичерпані й залишаються достатніми,
– наголосили у міжнародному медіаофісі Катару.
Важливо! Лідери ОАЕ та Катару вже провели переговори з європейськими лідерами, зокрема з британським прем'єром Кіром Стармером, французьким президентом Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом щодо ситуації в регіоні і можливих її наслідків для Європи.
Що відомо про ситуацію в Ормузькій протоці?
Корпус вартових ісламської революції Ірану пригрозив перекриттям Ормузької протоки – ключового маршруту, через який проходить близько 20% світового експорту нафти. У США ці погрози відкидають, наголошуючи, що протока залишається відкритою для судноплавства.
Водночас ще в суботу аналітики компанії Kpler зафіксували зміну поведінки танкерів зі скрапленим природним газом. Частина суден почала знижувати швидкість, розвертатися або зупинятися поблизу Ормузької протоки. Це сталося після попередження Військово-морських сил США про підвищені ризики для навігації в районі проведення військової операції.