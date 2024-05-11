Як отримати пенсію на тимчасово окупованій території України

Пенсіонерам, які залишилися на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, продовжують виплачувати пенсію на поточний рахунок. Втім ситуація з тими, хто отримував пенсію через Укрпошту дещо інша.

Як виплачують пенсію на ТОТ

Як розповіли в громадській організації "Донбас SOS" ексклюзивно для 24 Каналу, після початку повномасштабного вторгнення Урядом було прийнято постанову, в якій було врегульовано особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану.

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Таким чином, було врегульовано питання стосовно того, що робити тим пенсіонерам, які залишились в окупації після 24 лютого 2022 року.

що виплата пенсій може здійснюватися такими способами: на поточні рахунки в банках, або через національного оператора поштового зв’язку Укрпошта.

У випадку одержання пенсії на карту суттєвих змін для пенсіонерів, які залишились на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), не відбулось. Адже кошти продовжували зараховуватись, головне їх знімати або переводити на інший рахунок,

– каже одна із юристок "Донбас SOS".

Водночас Укрпошта втратила технічну можливість доставляти пенсії на окуповані території, тому було передбачено, що Пенсійний фонд пенсії перераховуватиме на поточні рахунки, які відкриваються в банку за зверненням до органів ПФУ без отримання від одержувачів заяв щодо відкриття рахунку.

Таким чином, пенсіонерам, які залишились на окупованих після 24 лютого 2022 року територіях, було відкрито без їх відома рахунки в "Ощадбанку", на які продовжувала нараховуватись пенсія,

– пояснюють в ГО.

На практиці все по-іншому

Для того, щоб отримати кошти особа повинна звернутися до банку та укласти договір банківського рахунка.

Водночас якщо пенсіонер хоче отримувати виплати на інший банківський рахунок, тоді йому доведеться звернутися до органу Пенсійного фонду та подати письмове звернення з зазначенням реквізитів іншого рахунку. Втім звернення на окупованих територіях можливі лише у форматі онлайн – через електронний портал ПФУ.

Проте на практиці ми бачимо іншу ситуацію (до нашої організації звертаються такі пенсіонери чи їх родичі з окупованих територій),

– мовиться в організації.

Пенсіонери не мають можливості виїхати через складну безпекову ситуацію, відсутність пунктів пропуску тощо, не знали про відкриті рахунки за ініціативою Пенсійного фонду та не зверталися до банку за укладенням договору

Чи можна відновити виплати

Якщо пенсіонер не звернувся протягом 6 місяців до Пенсійного фонду чи банку, зараховані на рахунки кошти були повернені ПФУ.

На початку серпня 2023 року були внесені певні зміни, які передбачили способи відновлення пенсійних виплат таким пенсіонерам. Алгоритм дій такий: