Премія 30 тисяч гривень: хто з військових зможе отримати

Раніше уряд скасовував виплати для військових, пояснюючи це складною економічною ситуацією. Однак, зараз деяким військовослужбовцям повернуть премії.

Хто зможе отримати 30 тисяч гривень премії

Раніше уряд скасовував премію 30 тисяч гривень для військових. Проте зараз Кабмін вирішив повернути виплати. Депутатка Соломія Бобровська пояснила, кому саме нарахують кошти.

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Соломія Бобровська Членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Однак є нюанс. Відповідно до нововведеного пункту 1–1 постанови 30 тисяч зможуть отримувати військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання в період здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ.

Бобровська пояснила, що виплати будуть доступні і тим воїнам, які не перебувають безпосередньо у зоні бойових дій, але залучаються для виконання спецзавдань.

Також виплата 30 тисяч гривень буде надаватися:

співробітникам ДСНС;

поліціянтам;

працівникам управління спеціальних операцій НАБУ.

Які ще виплати зможуть отримати військові

Умови надання інших виплат поки залишаються без змін: