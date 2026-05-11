Перший транш із 90 мільярдів: у Єврокомісії розповіли, коли Україна отримає виплати

У ЄС готові надати перші гроші для України з кредиту на 90 мільярдів. Хоча точної дати переказу коштів поки немає, у Єврокомісії сподіваються на виплати найближчими тижнями.

Коли Україні виплатять перший транш із кредиту на 90 мільярдів?

Про те, що відомо про перші виплати з фінансування, пише ЄП.

Дивіться також Українці не отримали обіцяні 1 500 гривень: чи нарахують гроші у травні

Перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах, 11 травня, єврокомісарка з питань розширення анонсувала транш із кредиту ЄС для України. Про це стало відомо після спілкування посадовиці з журналістами.

Марта Кос зазначила, що Європа готова виділити кошти на першу виплату з кредиту ЄС (загальна сума 90 мільярдів євро).

Я сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо виплатити перші кошти,

– пояснила чиновниця.

Також вона додала, що всі питання, які стосуються України, – це їх особиста відповідальність та відповідальність Єврокомісії.

Кос акцентувала, що з допомогою донорів, у ЄС сподіваються на те, що цих коштів вистачить Україні не лише для військових потреб. У Європі розраховують, що грошей вистачить і на нормальне функціонування держави.

Я б хотіла мати можливість сказати, що ці гроші зупинять війну. Я не можу цього сказати, але ці гроші дозволять Україні захищати не лише країну, а й Європу та європейські цінності,

– пояснила Марта Кос.

Так посадовиця прокоментувала можливий вплив фінансування на закінчення війни в Україні.

На що витратять гроші з кредиту?

Раніше стало відомо, що 90 мільярдів фінансування поділять на 2 роки. Кошти зараховуватимуть протягом 2026 – 2027 років. Із загальної суми 60 мільярдів євро мають спрямувати на потреби війська та оборони, ще 30 мільйонів – на підтримку еконмічної стабільності держави.

Після зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Володимир Зеленський повідомив, що перші гроші з кредиту спрямують на спільне виробництво дронів.

Президентка Єврокомісії зокрема додала, що кредит у 90 мільярдів має забезпечити "життєво важливе фінансування бюджетних та оборонних потреб".

Що відомо про вимоги ЄС для фінансування України?

Раніше серед українців ширилась критика про скандальні вимоги Міжнародного валютного фонду щодо фінансування України. Йдеться про ВВП для ФОПів, наприклад, і загальне збільшення податкового навантаження. Водночас Євросоюз теж близький до того, щоб встановлювати певні правила для надання коштів.

Як пояснив 24 Каналу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, європейці ще на початку пов'язували свій кредит з програмою забезпечення від МВФ.

"Є пряма залежність. Європейці мають бути впевнені, що моніторингова місія (МВФ – 24 Канал), контролюючи ситуацію в міністерстві фінансів, не дозволить розкрасти ті гроші", – пояснив Пендзин.

Відомо, що нові умови можуть торкнутися саме 30 мільярдів із кредиту. 60 мільярдів євро на оборону та військо готові надати без обмежень чи правил. А от макрофінансову допомогу можуть контролювати.

За словами експерта, "не треба демонізувати" МВФ чи ЄС. Насправді це не вони пропонували такі умови. Навпаки – Україна мала запропонувати щось, щоб отримати фінансування. Тож, тепер у МВФ лише чекають виконання цих завдань і пропозицій, щоб своєчасно віддавати кошти.